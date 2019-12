Robert Kaplan, president della Federal Reserve Bank (Fed) di Dallas, non prevede tagli dei tassi d'interesse Usa nel corso del 2019.

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 40 minuti fa

Robert Kaplan, president della Federal Reserve Bank (Fed) di Dallas, non prevede tagli dei tassi d'interesse Usa nel corso del 2019. Parlando martedì a un evento organizzato a New York dal Council on Foreign Relations, Kaplan ha aggiunto di ritenere che il mercato del lavoro possa correre più velocemente senza che questo conduca a un'inflazione più elevata. "Il percorso appropriato della politica è rimanere dove siamo", ha concluso Kaplan.

(RR - www.ftaonline.com)