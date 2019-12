Ali & Sons Marine Engineering Factory (ASMEF), società emiratina operante nel settore marittimo e dell'oil & gas con il Gruppo Rosetti Marino, EPC Main Contractor italiano di fama internazionale attivo nel settore oil & gas, hanno di recente unito le forze per costituire una nuova società con sede negli Emirati Arabi Uniti, la Rosetti Ali & Sons LLC.

Entrambe le realtà puntano a incrementare l'acquisizione e l'esecuzione di contratti EPC nel settore oil & gas, onshore e offshore, oltre ad ampliare la propria presenza sul mercato; la neo costituita Rosetti-Aii & Sons rappresenterà la piattaforma ideale per realizzare gli obiettivi comuni e, al tempo stesso, apporterà valore economico per gli EAU.

L'accordo, concluso di recente, è stato firmato da Shamis Al Dhaheri, Managing Director del Gruppo Ali & Sons Holding LLC e da Stefano Silvestroni, presidente del Consiglio di amministrazione della Rosetti Marino SpA.

Parlando dell'alleanza, Shamis Al Dhaheri, Managing Director del Gruppo Ali & Sons, sottolinea: "Grazie alle notevoli competenze e infrastrutture di ASMEF e all'esperienza maturata dalla Rosetti Marino in oltre un secolo di attività, nonché alla sua ineccepibile reputazione riconosciuta a livello mondiale, la costituzione della Rosetti-Aii & Sons ci sembra il giusto passo al momento opportuno per creare un nuovo importante player nel mercato degli Emirati Arabi Uniti. La visione pionieristica di Ali & Sons si è rivelata determinante per lo sviluppo dell 'economia emiratina e la Rosetti-Aii & Sons andrà ad arricchire il panorama variegato, dinamico e qualitativamente elevato dei servizi che offriamo".