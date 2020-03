Come previsto dagli economisti, la Banca centrale di Russia venerdì ha lasciato invariati i tassi d'interesse al 6,00% raggiunto in febbraio, quando li aveva abbassati di 25 punti base nella sesta riduzione consecutiva.

Come previsto dagli economisti, la Banca centrale di Russia venerdì ha lasciato invariati i tassi d'interesse al 6,00% raggiunto in febbraio, quando li aveva abbassati di 25 punti base nella sesta riduzione consecutiva. "Il percorso di crescita dell'economia russa dipenderà in molti modi dalla portata delle ricadute dall'ulteriore diffusione del coronavirus e dall'azione per contrastarlo, insieme agli effetti di questa azione sulla produzione, sulla domanda e sulla fiducia delle imprese e dei consumatori", ha spiegato l'istituto centrale di Mosca.

