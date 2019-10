Safilo Group (-7,1% a 1,07 euro) in forte ribasso nonostante l'annuncio del rinnovo dell'accordo per la produzione e la fornitura dei prodotti a marchio Gucci (gruppo Kering).

Safilo Group (-7,1% a 1,07 euro) in forte ribasso nonostante l'annuncio del rinnovo dell'accordo per la produzione e la fornitura dei prodotti a marchio Gucci (gruppo Kering). La partnership, di durata triennale, entrerà in vigore a partire da gennaio 2021, garantendo piena continuità rispetto al precedente contratto in scadenza a dicembre 2020. Normalmente la notizia sarebbe stata accolta con favore dal mercato: in questo caso però la reazione è negativa in quanto l'accordo va in sostanza a deludere le attese che si erano create a metà della scorsa settimana.

MF aveva infatti riferito indiscrezioni secondo cui Kering stava pensando di acquisire il gruppo italiano dell'occhialeria. In un report di Equita gli analisti ritenevano però che per i francesi sarebbe stato più razionale il rinnovo della licenza: l'analisi si è rivelata azzeccata al punto che ieri l'a.d. e presidente di Kering Eyewear Roberto Vedovotto (ed ex a.d. di Safilo) ha dichiarato al Corriere del Veneto che l'ipotesi di acquisizione è esclusa.

Osservando il grafico di Safilo Group appare evidente che il rally della scorsa settimana ha portato le quotazioni a ridosso del massimo di maggio a 1,1840 euro: si tratta di una resistenza decisiva nel medio/lungo periodo in quanto l'eventuale superamento della stessa permetterebbe al titolo di lasciarsi alle spalle il movimento laterale in essere dalla primavera e salire a chiudere il gap ribassista a 1,39 lasciato lo scorso novembre. Una stabilizzazione sopra questo ultimo riferimento creerebbe le premesse per la copertura di un altro gap, quello lasciato a settembre 2018 a 2,8360 (in occasione dell'annuncio dell'aumento di capitale da 150 milioni di euro). Nel brevissimo possiamo osservare che sotto 1,05/1,06 verrebbe probabilmente annullato il rimbalzo e Safilo dovrebbe guardarsi dal rischio di ritorno in area 0,90 e quindi sugli 0,8380, base del movimento laterale e supporto decisivo nel medio termine.