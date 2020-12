Con l'apertura delle contrattazioni di oggi, Salcef Group S.p.A., attiva nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane, in Italia e all'estero, è quotata al Mercato Telematico Azionario (MTA), il listino principale di Borsa Italiana. Al termine del processo che ha raccolto le approvazioni di Consob e di Borsa (per i quali si rinvia ai comunicati stampa del 14 e del 18 dicembre scorsi) sul listino principale sono quindi negoziati dalla data odierna tre strumenti finanziari: le azioni ordinarie (ISIN IT0005388266), i "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" (ISIN IT0005388183) e i "Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi" (ISIN IT0005388191). Salcef Group aveva debuttato sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia l'8 novembre 2019, con una capitalizzazione di 386,5 milioni di euro che oggi (prezzo di chiusura di ieri, ultimo giorno di AIM) è cresciuta a 480 milioni. Nel 2020 la Società ha inoltre distribuito dividendi per 16,9 milioni di euro, pari a una creazione di valore complessiva di oltre 110 milioni, nell'arco di circa un anno di quotazione. Gilberto Salciccia, Presidente di Salcef Group ha commentato: "Siamo molto felici di aver centrato l'obiettivo di arrivare al mercato principale nei tempi immaginati e indicati al mercato già all'epoca della Business Combination. Ci emoziona poi averlo fatto nel 2020, un anno per molti versi complicato e senza precedenti. Vogliamo interpretarlo come un segnale importante per l'economia e un'indicazione di fiducia per il futuro. In questo periodo, Salcef Group ha mantenuto elevato sia il turnover che la marginalità e nell'ultimo anno ha messo a segno alcune importanti operazioni sul fronte delle acquisizioni che hanno notevolmente accresciuto il peso internazionale del Gruppo, a conferma di un settore attrattivo e un modello di business solido e affidabile" Nel processo di transizione su MTA la Società è stata assistita da Banca Akros, in qualità di Sponsor , da Gianni & Origoni, quale advisor legale dell'Emittente, da DLA Piper in qualità di legale dello Sponsor, da KPMG, che ha agito in qualità di società di revisione, da EY in qualità di advisor a supporto della redazione del Piano e da Reply che è stato consulente per la verifica dei dati extra-contabili nel prospetto informativo e Barabino & Partners PR advisor. * Azioni ordinarie della Società (ISIN IT0005388266), "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" (ISIN IT0005388183) e "Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi" (ISIN IT0005388191). Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

