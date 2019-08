"Noi della Lega abbiamo ben chiara in testa una manovra economica da 50 miliardi. Prima di tutto? Abbassare le tasse. Rilanciare l'economia, energie, investimenti!". Lo ha dichiarato Matteo Salvini in Senato ribadendo che la via maestra è quella del ritorno alle urne. Il leader della Lega ha affermato anche la piena disponibilità al taglio dei parlamentari in vista però di un rapido ritorno alle urne.

(GD - www.ftaonline.com)