Il mercato immobiliare alberghiero è in piena crescita, sulla scia della grande onda turistica che sta coinvolgendo il mondo intero. Milano, dopo l'assegnazione delle prossime Olipiadi invernali del 2026, si prepara a una nuova fase di crescita del turismo e soprattutto dell'interesse degli investitori esteri. "Un expo al quadrato" come ha commentato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, aprendo l'"Hospitality Forum 2019 - Alberghi da vivere e da vedere", organizzato oggi a Milano da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr.

"Il mercato immobiliare milanese - ha proseguito Breglia - sta vivendo una fase di grande sviluppo e le prospettive, anche in virtù della decisione di assegnare al capoluogo meneghino le Olimpiadi invernali del 2026, sono positive.

Ad oggi prevediamo investimenti per oltre 13 miliardi di euro nei prossimi dieci anni e questo numero è destinato a crescere in vista del momento olimpico.

Grazie alle prossime Olimpiadi si possono stimare ulteriori 400 milioni di investimenti immobiliari diretti legati ai giochi, dal villaggio olimpico alle altre strutture da realizzare, oltre a un incremento dell'offerta alberghiera, sulla base di quanto accaduto nelle altre località dove ci sono stati giochi, di circa il dieci per cento, per un totale di tremila stanze e un investimento non inferiore al miliardo di euro.

L'elemento più interessante – ha concluso Breglia - è il consolidamento della presenza degli investitori esteri.

Se, infatti, l'effetto Expo ha portato a triplicare le presenze estere negli ultimi tre anni, si può ipotizzare un aumento di almeno il 50 per cento nei prossimi cinque anni, per un totale di almeno dieci miliardi di euro, che si concentreranno nei settori degli uffici e commerciale. L'impatto ovviamente non sarà solo su Milano ma sull'intero Paese, se sarà in grado di vincere questa sfida di efficienza e qualità".