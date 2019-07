L'agenzia Standard & Poor's (S&P's) ha assegnato a Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. il rating di lungo termine pari a "BBB" con outlook negativo, allineato a quello della Repubblica Italiana. Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. è interamente partecipata dal Ministero dell'Economie e delle Finanze e, dopo l'acquisizione dei portafogli di crediti deteriorati di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.c.a. e Veneto Banca S.p.A. in L.c.a. del 2018, si pone oggi come uno tra i primari player di mercato nella gestione di Non Performing Exposures e leader nella gestione dei crediti Unlikely to Pay originati da terzi.

S&P's ha riconosciuto, nelle motivazioni alla base dell'attribuzione del rating, la specificità della governance della società e il valore strategico della sua attività.

SGA – Società per la Gestione di Attività

*SGA, guidata dall'Amministratore Delegato Marina Natale, è oggi uno dei principali player in Italia nella gestione delle posizioni NPE con circa €20 miliardi di asset under management totali e ha raggiunto una posizione di leadership nella gestione degli UTP (oltre €7 miliardi). SGA è in grado di coprire l'intero processo di gestione delle posizioni in portafoglio, anche attraverso accordi con partner specializzati, oltre ad erogare direttamente nuova finanza per favorire la continuità aziendale alle imprese e porre le premesse per un loro rilancio industriale. La Società può contare su oltre 200 risorse professionali con elevate competenze specialistiche di ristrutturazione finanziaria e industriale, dislocate su tutto il territorio nazionale.

