New SIA Greece, società del Gruppo SIA - leader hi-tech europeo nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllato da CDP Equity -, ha siglato un accordo strategico per fornire a MarTrust, leader globale di soluzioni finanziarie nel settore marittimo, un nuovo Contact Centre real-time a supporto delle attività dei suoi titolari di carte nel mondo. Il Contact Centre, quale principale centro di comunicazione verso i clienti, rappresenta il cuore della strategia per rafforzare la customer experience di MarTrust e si focalizzerà sulle specifiche esigenze dei membri degli equipaggi di bordo grazie ad un team dedicato di New SIA Greece che risponderà in lingua inglese h24 e 365 giorni all'anno. Questo team gestirà tutte le comunicazioni, dalle e-mail alle telefonate: i clienti marittimi di Martrust potranno contattare e ricevere supporto anche se si trovano, per esempio, al centro dell'Oceano Pacifico o ormeggiati in un qualsiasi porto. Tenuto conto dell'importanza del ruolo del personale marittimo, il servizio è stato arricchito anche con una funzionalità di call-back che elimina ogni eventuale problema di copertura di rete. New SIA Greece e MarTrust opereranno in stretta collaborazione al fine di rendere ottimale l'esperienza d'uso per l'utente finale e, in generale, per il settore dell'industria marittima. New SIA Greece e MarTrust pongono grande attenzione ai livelli di performance e alle norme di compliance: il Contact Centre è infatti caratterizzato da funzionalità innovative, alte prestazioni e affidabilità, nel rispetto dei più elevati standard internazionali di salute, sicurezza, qualità e ambientali. Il Contact Centre è conforme al PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ed opera nel rispetto del GDPR. New SIA Greece fornisce servizi ai clienti attraverso la propria innovativa infrastruttura certificata, uno dei più grandi Contact Centre del paese su cui sono stati effettuati importanti investimenti volti al suo potenziamento ed alla sua espansione, garantendo la continuità operativa grazie ad un sistema di ridondanza full-service. "Questo accordo sottolinea la capacità di New SIA Greece di operare in modo efficiente ed efficace in un panorama globale e di rispondere alle esigenze di tutti i clienti, indipendentemente dalla loro posizione geografica e dal fuso orario in cui si trovano. Nell'ambito di questa collaborazione, supportiamo MarTrust fornendo servizi innovativi ai membri degli equipaggi delle navi e ai professionisti del settore marittimo. Facendo leva sul nostro know-how tecnologico, MarTrust potrà così raggiungere gli obiettivi di differenziazione del proprio marchio e di fidelizzazione della clientela" ha dichiarato Espen Tranoy, Managing Director di New SIA Greece. "MarTrust intende offrire le migliori e più sicure soluzioni per specifici pagamenti del settore marittimo, come ad esempio la cosiddetta cassa nave e gli stipendi dell'equipaggio. Data la particolarità e la complessità della nostra industria, sappiamo di dover fornire un forte sostegno ai clienti in maniera continuativa e, dopo aver valutato diversi potenziali fornitori, abbiamo scelto New SIA Greece in quanto leader riconosciuti nel proprio settore. La loro continua ricerca dell'eccellenza, inoltre, corrisponde alla nostra filosofia di fornire sempre la migliore assistenza ai nostri clienti, ovunque e in qualsiasi momento ne abbiano bisogno" ha commentato Errikos Andreakos, Chief Operating Officer di MarTrust Corporation Limited.

(RV - www.ftaonline.com)