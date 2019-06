Sirio S.p.A (AIM:SIO), azienda italiana leader nella gestione del catering commerciale nelsettore ospedaliero, comunica di aver firmato con Gesa srl, azienda proprietaria del marchio Cioccolatitaliani - primo format italiano di somministrazione completamente dedicato al mondo del cioccolato – un Accordo quadro di Sviluppo Commerciale. Tale accordo, prevede l'impegno da parte di Sirio all'apertura di 5 punti vendita sul territorio italiano nei prossimi 3 anni con una prima prevista già nel corso del 2019. La location dei punti vendita potrà essere scelta e dovrà avere il gradimento da entrambe le parti; il layout, nonché il know-how, i prodotti e le materie prime seguiranno uno specifico protocollo incluso nel manuale di Cioccolatitaliani al fine di mantenere l'elevata qualità e coerenza del brand. I singoli punti vendita che verranno aperti, saranno regolati con appositi accordi di affiliazione commerciale (franchising) con Sirio in veste di franchisee. Stefania Atzori Amministratore Delegato di Sirio S.p.A commenta: "Questo accordo è il primo dopo l'IPO di quattro giorni fa. Oltre a rendermi orgogliosa per la partecipazione a questo progetto del food Italiano, rappresentato da un brand di notevole qualità e già molto apprezzato, mi fa essere ottimista sul percorso che ho disegnato e previsto per la crescita futura di Sirio. Inoltre" - continua la Atzori – "Sono convinta che accordi come questo possano rappresentare nei fatti la credibilità dell'azienda e del suo management, un edificio etico e produttivo che sapremo costruire mattone dopo mattone".

