Sk Hynix ha annunciato piani d'investimento per complessivi 120.000 miliardi di won (pari a oltre 94 miliardi di euro) per la costruzione di quattro nuovi impianti per la produzione di semiconduttori nel decennio a partire dal 2022. Il gruppo sudcoreano, secondo maggiore produttore di chip al mondo, ha presentato una lettera d'intenti relativa all'investimento di lungo periodo a oltre 50 fornitori che dovrebbero prendere parte al progetto per la creazione del nuovo polo a Yongin, città a 40 chilometri dalla capitale Seoul. Sk Hynix ha chiuso in rialzo dell'1,32% contro la perdita limitata allo 0,05% del Kospi.

(RR - www.ftaonline.com)