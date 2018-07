In calo e in controtendenza il titolo di Snam che cede a Piazza Affari lo 0,33% e si riporta a 3,657 euro.

Cresce l'attenzione sul *TAP, la condotta che dovrebbe portare in Italia il gas dell'Azerbaigian, ma registra da tempo una forte opposizione in Puglia, dove dovrebbe collegarsi alla rete di Snam.

Si sono registrate ieri dure polemiche tra la ministra del Sud Barbara Lezzi e il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano sul caso.

Qualche giorno fa però il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi aveva confermato, in una visita a Baku con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli impegni dell'Italia sul gasdotto compatibilmente con i vincoli ambientali.

L'opera è d'altronde in piena fase di avanzamento, è considerata un'infrastruttura strategica dell'Unione Europea e a un suo blocco si oppongono ostacoli di diversa natura (compreso il rischio di penali fino a 8 miliardi di euro).

Da questo contesto emergono caute aperture di M5S al progetto pur nella conferma della volontà di massimo dialogo con le comunità.

Si registra, tra l'altro, un invito del Dipartimento di Stato USA all'Italia affinché completi questa "opera chiave" che potrebbe ridurre la dipendenza dell'Europa da una singola fonte di approvvigionamento di gas, ossia limare la dipendenza UE dal gas russo.

La Trans Adriatic Pipeline è una società il cui azionariato è costituito da BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagà s (16%), e Axpo (5%).

