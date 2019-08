Avvio sottotono per Snam, che cede, in linea con il parziale ripiegamento dei mercati azionari dopo i rialzi di ieri, lo 0,46% e si riporta a 4,518 euro.

Avvio sottotono per Snam, che cede, in linea con il parziale ripiegamento dei mercati azionari dopo i rialzi di ieri, lo 0,46% e si riporta a 4,518 euro. Il Sole 24 Ore riepiloga stamane i termini dell'intesa comunicata lo scorso 6 agosto dal gruppo greco Copelouzos *che raggiunto un accordo per l'acquisto del 10% di *Senfluga Energy Infrastructure Holdings S.A. (Senfluga) da Snam, Enagas e Fluxys. Come noto Senfluga è la controllante, tramite il 66% del capitale di Desfa *(Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.) la società che gestisce la rete del gas greca. Il rimanente 34% di Desfa è dello *Stato *greco *e il nuovo investimento, sottoposto alle autorizzazioni del caso, avverrebbe tramite la Damco Energy di Copelouzos.

Appena lo scorso 20 dicembre 2018 il consorzio composto da Snam al 60%, da Enagas al 20% e da Fluxys al 20% ha completato l'acquisto da Hradf (agenzia greca per le privatizzazioni) e da Hellenic Petroleum del 66% di *Desfa *per *535 milioni *di euro.

Sul piatto 1.500 chilometri di rete gas posseduti e gestiti da Desfa, il terminal di rigassificazione di Revithoussa e le prospettive sul *TAP *destinato a trasportare il gas azero in Italia e in Europa. Al progetto del gasdotto che dovrebbe completare la propria corsa a Melendugno in Puglia fa riferimento lo stesso comunicato di Copelouzos. Il TAP ha come soci *BP *(20%), *SOCAR *(20%), *Snam *S.p.A. (20%), *Fluxys *(19%), *Enagàs *(16%) e *Axpo *(5%).

(GD - www.ftaonline.com)