In rialzo Juventus FC +1,8%, SS Lazio +4,5%, AS Roma +3,7%.

In rialzo Juventus FC +1,8%, SS Lazio +4,5%, AS Roma +3,7%. Ieri il ministro per le Politiche giovanili e Sport, Vincenzo Spadafora, ha dichiarato al TG3 che il Campionato di Serie A potrebbe ricominciare il 13 o 20 giugno: giovedì si svolgerà il vertice con Figc e Lega per la decisione finale su "se e quando ripartire".

(SF - www.ftaonline.com)