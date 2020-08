Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su MTA a Somec Group, specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile, relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e cucine professionali.

Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: "Il passaggio di Somec Group a MTA da AIM Italia di Borsa Italiana rappresenta un esempio di come le eccellenze imprenditoriali possano compiere un percorso di crescita sui nostri mercati, grazie ad un approccio graduale che permette loro di trarre vantaggio in termini di sviluppo e visibilità. Il percorso di Somec in AIM Italia ha permesso alla società di potenziare le proprie ambizioni di crescita, portando poi la società al passaggio sul mercato principale che consentirà a Somec di continuare a innovare".

Oscar Marchetto, Presidente di Somec Group, ha dichiarato: «"Costruire ogni giorno il mondo di domani", la nostra mission, è quello che facciamo con molta passione dall'inizio della nostra storia. Ogni giorno cerchiamo di trovare soluzioni che si adattino alle esigenze di progetti e richieste che non sono mai le stesse, che curiamo dall'inizio alla fine sino a consegnare soluzioni totalmente chiavi in mano. Così come i nostri progetti, questo passaggio era stato già pianificato nel 2018, dopo l'IPO su AIM Italia al fine di ottenere ancora più visibilità internazionale tra i gli investitori ed i partner istituzionali per potergli comunicare un progetto industriale mirato alla crescita e alla creazione di valore a lungo termine. Questo nuovo inizio ci permette di guardare ancora oltre, grazie anche alla visibilità del nostro portafoglio ordini poggiamo su una solida base per sviluppare i nostri obbiettivi: crescita e sviluppo delle nostre attività di business, in particolare nel settore civile.»

Somec Group, quotata su AIM Italia a maggio 2018, rappresenta la diciassettesima società che effettua un passaggio di mercato da AIM Italia a MTA. Somec Group è stata assistita da Intermonte in qualità di Sponsor.

(GD - www.ftaonline.com)