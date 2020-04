Il Consiglio di Amministrazione di SosTravel.com, operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, ha approvato i risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2019:

*Valore della Produzione *pari a 3.174 mila euro, in miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2018 pari a 2.495 mila euro (grazie all'incremento delle variazioni di lavori interni ed altri ricavi)ed in linea con l'obiettivo annuale di 3.038 mila euro;

*EBITDA *pari a -125 mila euro, in riduzione rispetto al dato del 31 dicembre 2018 pari a 473 mila euro (questo per il rafforzamento programmato della struttura organizzativa a servizio della crescita) ed in riduzione rispetto all'obiettivo annuale di 310 mila euro;

*EBIT *pari a –1.205 mila euro, in riduzione rispetto al dato al 31 dicembre 2018 pari a -97mila euro e all'obiettivo annuale di-682 mila euro, a causa, oltre che per gli elementi che impattano sull'EBITDA, dei maggiori ammortamenti relativi ai costi di quotazione e di sviluppo software;

*UTILE netto *pari a -1.265 mila euro (che non include imposte anticipate);

*PFN positiva *(cassa) pari a 1.222 mila euro ma in riduzione rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2018 e pari a 3.267 mila euro principalmente per (i) investimenti sull'APP per 600 mila euro (ii) acquisizione del concorrente Flio per 300 mila euro circa (iii) acquisto di immobili (da adibire a ufficio) per 560 mila euro circa (iv) supporto dell'attività operativa per circa 600 mila euro.

*Principali eventi del 2019

*In data 14 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'acquisto di due immobili siti in Gallarate da adibire ad uso ufficio in previsione della crescita della società.

In data 14 febbraio 2019, è stato perfezionato l'acquisto di un primo immobile.

In data 14 marzo 2019, è stato perfezionato l'acquisto di un secondo immobile.

Si prevede di trasferire la sede legale e l'attività della Società presso i nuovi uffici entro il mese di settembre p.v..

In data16 luglio la Società ha siglato un accordo per rilevare gli assets principali del concorrente Flio Gmbh. Nella fattispecie l'accordo prevede l'acquisto del marchio "Flio", il sito internet (che gestisce circa 1 milione di visitatori all'anno), gli accounts relativi ad App Store e Android Store e il database con oltre 1,2 milioni di download, 140.000 utenti attivi al mese, oltre ad una selezione di contratti commerciali e di contenuti per il viaggiatore aeroportuale.

In data 19 luglio la Società ha siglato un accordo commerciale e di co-marketing con Huawei, leader mondiale nel mercato delle telecomunicazioni e secondo più grande vendor di smartphone al mondo. Sostravel.com e Huawei svilupperanno contenuti e promuoveranno reciprocamente i propri Brand e in particolar modo Huawei promuoverà sui propri canali di distribuzione (oltre 50 milioni di utenti) l'APP sostravel, mentre Sostravel.com promuoverà il brand Huawei nei corner ove opera.

In data 12 agosto la Società ha comunicato al mercato il cambiamento di taluni azionisti significativi. Infatti, in seguito alla distribuzione del dividendo in natura della precedente controllante TraWell co S.p.A., la stessa e la società RG Holding S.r.l., società controllata dal dott. Rudolph Gentile, hanno comunicato di detenere rispettivamente il 41,36% e 11,13%, che in seguito alla diluzione per l'assegnazione delle c.d. Bonus Share è divenuto pari al 41,03% e 11,04%.

In data 17 settembre 2019, in applicazione delle prescrizioni previste nel Documento di Ammissione, l'Emittente ha assegnato gratuitamente agli aventi diritto Bonus Share per complessive n° 47.225 azioni ordinarie Sostravel.com S.p.A. con codice ISIN IT0005338675. In conseguenza dell'emissione delle n. 47.225 azioni ordinarie, il capitale sociale di sostravel.com S.p.A. è suddiviso in n. 5.981.225 azioni ordinarie.

Di seguito i principali accadimenti avvenuti successivamente al 31 dicembre 2019

In data 4 marzo 2020 l'Emittente ha comunicano un accordo di partnership strategica,concluso insieme aTraWell Co S.p.A. (l'"Accordo di Partnership"),con la società americana Secure Wrap of Miami Inc., specializzata anch'essa nel settore dell'avvolgimento e protezione dei bagagli e facente parte di un gruppo (il "Gruppo Secure Wrap") attivo in 17 Paesi nel Nord eSud America con oltre 50 punti vendita.In esecuzione dell'Accordo di Partnership, Secure Wrap of Miami Inc., avvierà un'attività di promozione, distribuzione e vendita, presso i propri store aeroportuali,del servizio di rintracciamento attivo dei bagagli ("Lost Luggage Concierge"). L'accordo prevede, inoltre, che le attività di promozione,distribuzione e vendita del Lost Luggage Concierge saranno progressivamente estese all'intero perimetro del Gruppo Secure Wrap. Il servizio di rintracciamento oggetto del Lost Luggage Concierge sarà svolto, nell'interesse e a beneficio dei clienti del Gruppo Secure Wrap, da TraWellCo S.p.A., la quale si avvarrà a tal fine della collaborazione di Sostravel.com S.p.A. L'Accordo di Partnership avrà una durata di 5 (cinque) anni e prevede un meccanismo di tacito rinnovo, alla prima scadenza, per periodo di ulteriori 5 (cinque) anni.

L'Accordo di Partnership prevede, inoltre, il riconoscimento in favore di TraWell Co S.p.A. di un corrispettivo fisso per ogni servizio effettivamente venduto dalle società del Gruppo SecureWrap. I rapporti tra TraWell Co S.p.A. eSostravel S.p.A. saranno invece regolati sulla base di intese commerciali già ad oggi in essere tra le due società.

*Prevedibile Evoluzione della gestione a seguito dell'Emergenza Covid-19

*La Società, per la peculiare tipologia del proprio business, risulta significativamente esposta alle criticità connesse alla diffusione dei contagi e alle misure normative adottate per contenere l'ampliarsi dell'epidemia, che, a partire dal 21 febbraio 2020ha iniziato a manifestarsi nel Nord Italia, diffondendosi poi nel giro di poche settimane prima nell'intero paese e successivamente nell'Europa e nella restante parte del mondo non ancora coinvolto. Ciò ha spinto le autorità governative dei vari paesi coinvolti dalla pandemia ad adottare di misure di "contenimento" via via sempre più stringenti.Il susseguirsi di ordinanze e decreti nazionali ha comportato, fin dall'inizio dell'emergenza, la necessità di adeguarsi alle varie misure prescritte, e ciò, anzitutto, ha imposto la chiusura della sede operativa della Società e la necessità di collocare l'intero personale dipendente a casa, in regime di c.d. "smart-working".

La pandemia, tuttora in corso,e gli stessi provvedimenti normativi sopra citati, peraltro, hanno determinato una massiccia contrazione del traffico aereo ed hanno imposto, da ultimo, la chiusura di quasi tutti i corner commerciali siti all'interno degli aeroporti e deputati alla vendita di beni e/o servizi non essenziali.

In particolare, e per quanto maggiormente interessa, il principale cliente di Sostravel (TraWell Co s.p.a.), si è visto di fatto costretto a chiudere progressivamente, tra il 10 e il 25 marzo u.s., tutti i propri punti vendita. In ragione di quanto precede, è inevitabile attendersi un fatturato in calo nel primo semestre 2020, cui si accompagna però l'auspicio di una ripresa nella seconda metà dell'anno, fermo restando che il business è, come noto, particolarmente soggetto a stagionalità e che i periodi di picco sono, tradizionalmente, quelli dei mesi estivi (giugno-settembre) e del mese di dicembre.

Il management della Società è ovviamente al lavoro per adottare tutte le misure atte a preservare la solidità economica e finanziaria dell'azienda e, in tale prospettiva, sta operando per contenere i costi nel periodo legato all'attuale fase emergenziale, tra cui quelli relativi al personale dipendente, mediante l'accesso della Società a tutti gli "ammortizzatori sociali" disponibili.

*Assemblea degli Azionisti

*Sostravel informa che l'Assemblea degli Azionisti si terrà il giorno 28 maggio 2020 in prima convocazione ed il 29 maggio 2020 in seconda convocazione.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare, oltre che sull'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, sul rinnovo degli organi sociali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) e sulla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La documentazione inerente i punti all'ordine ed il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, redatto secondo i principi contabili italiani e soggetto a revisione da parte della società Audirevi S.p.A., saranno messia disposizione del pubblico nonché sul sito internet di sostravel.com nella sezione 'Investor Relations' secondo i termini di legge ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile.

(GD - www.ftaonline.com)