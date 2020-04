di Financial Trend Analysis

La lista che segue è composta da alcuni dei titoli appartenenti agli indici di Borsa Italiana, ritenuti tra i più significativi in base ai criteri di liquidità dell'analisi tecnica e tali da garantire una rappresentazione complessiva dei vari settori ICB italiani. L'analisi interpreta i valori di supporto e resistenza secondo un orientamento temporale di breve periodo (1-2 giorni).

Finecobank

FinecoBank (+7,30%) rimbalza dopo aver dimezzato la reazione avviata a marzo. Il ritorno in pianta stabile sopra quota 8,50 dovrebbe garantire continuità al recupero per obiettivi a 9,65 e 10,25 euro. Al contrario, sotto quota 8,16 via libera verso 7,80 circa.

Target: 10,20 euro

Negazione: 8,16 euro

RSI (14): neutrale

TXT E-Solutions

TXT E-Solutions (+11,39%) si allunga oltre una duplice resistenza a 7 circa, 38,2% di ritracciamento del ribasso in atto dai top di novembre e media mobile a 50 giorni, nel tentativo di ricoprire il gap lasciato aperto a inizio marzo, a 7,55 euro. Oltre questo limite le prospettive migliorerebbero preludendo al test di area 8,40 almeno. Segnali di debolezza, invece, sotto 6,30.

Target: 8,40 euro

Negazione: 6,30 euro

RSI (14): neutrale

Banca Mediolanum

Banca Mediolanum (+3,66%) ha violato la trend line che sale dai minimi di marzo, a 4,90 circa, tentando nella seduta odierna di recuperarne il supporto. Solo oltre 5,71 verrebbero però inviati segnali convincenti di ripresa capaci di spingere il titolo anche sopra area 6. Sotto 4,85 rischio invece di estensione della correzione verso quota 4.

Target: 6 euro

Negazione: 4,85 euro

RSI (14): neutrale

Seri Industrial

Seri Industrial (+8,51%) balza oltre il 61,8% della discesa partita a marzo dimostrando di possedere le energie necessarie per rivedere tali masismi a 3,89 euro. Nella direzione opposta, discese sotto 2,38/2,40 euro, media mobile a 50 giorni, rischio invece di rivistazione dei supporti a 1,93.

Target: 3,89 euro

Negazione: 2,38 euro

RSI (14): neutrale

Mondo TV

Mondo TV (+18,28%) si muove da fine marzo seguendo il tracciato della media mobile a 50 giorni, una linea lievemente inclinata al ribasso a 1,64 circa. Oltre questo riferimento possibile estensione della reazione partita a marzo verso 1,84 e 1,93 circa. Sotto 1,50 rischio invece di assistere a ulteriori ribassi verso 1,30 e 1,05.

Target: 1,93 euro

Negazione: 1,50 euro

RSI (14): neutrale

