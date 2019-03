Il rendimento del BTP decennale italiano in tarda mattinata segna un rialzo di 3 punti base e si porta al 2,46 per cento.

Il rendimento del *BTP *decennale italiano in tarda mattinata segna un rialzo di 3 punti base e si porta al 2,46 per cento. Cede un punto base lo yield del *Bund *tedesco e si porta allo 0,08 per cento. Di conseguenza lo *spread BTP/Bund *si pone a 238 punti base.

Comincia oggi la due giorni di incontri della *Fed *statunitense che dovrà fornire le nuove indicazioni della politica monetaria USA: attesi tassi invariati e un approccio paziente a fronte delle diffuse incertezze sul ciclo economico globale.

Il dossier su *Brexit *nel frattempo si complica ogni giorno di più: in settimana l'Unione Europea dovrebbe valutare una richiesta di rinvio in arrivo da Londra, ma da Bruxelles sarebbero trapelate aperture a valutazioni anche successive. La scadenza per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è il prossimo 29 marzo e il Consiglio UE oggi ha approvato delle misure d'emergenza da attivare automaticamente in caso di "no deal Brexit", ossia di mancato accordo.

In *Italia *il dibattito politico si alimenta del confronto tra Lega e M5S sulla flat tax e lo "sblocca cantieri" oltreché del nuovo caso apertosi con la nave Mare Jonio che ha salvato 49 migranti a largo della Libia e ora si trova a ridosso delle coste di Lampedusa.

Da ricordare che in Germania continua il dibattito sulla difficilissima fusione tra *Deutsche Bank *e Commerzbank che chiama in causa anche il governo centrale e le norme europee in materia.

(GD - www.ftaonline.com)