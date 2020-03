Acquisti sui titoli di Stato italiani in avvio di seduta con il rendimento del BTP decennale che cede 6 punti base e si riporta al 2,13 per cento.

Acquisti sui titoli di Stato italiani in avvio di seduta con il rendimento del BTP *decennale che cede 6 punti base e si riporta al 2,13 per cento. In rialzo di 5 punti base il rendimento del *Bund *tedesco che si pone a quota -0,42 per cento. Lo *spread, nonostante la compressione, si mantiene sull'elevato livello di 255 punti base. Il rendimento dell'*Oat *francese cresce di 8 punti base allo 0,22 per cento, mentre quello del *Bono *spagnolo cresce di 2 punti base allo 0,97 per cento.

Ieri il *governo italiano *ha annunciato le *misure principali del nuovo Decreto Legge di contrasto al coronavirus *e di sostegno all'economia da 25 miliardi di euro. Fra le misure previste si segnalano 3,5 miliardi di euro destinati alla sanità e alla protezione civile, 3,3 miliardi di euro per la cassa integrazione e la difesa del lavoro, 3 miliardi circa per le PMI, diverse misure di sostegno alle famiglie, liquidità e garanzie per le banche anche per garantire sospensioni delle rate di mutui e finanziamenti. Il governo ha definito le misure una manovra poderosa capace di attivare flussi per 350 miliardi di euro.

Ieri si è anche tenuto l'*Eurogruppo *al termine del quale il presidente Mario Centeno ha annunciato che sarà fatto tutto il necessario per scongiurare la crisi, ma ha sottolineato che l'elasticità concessa dal Patto di Stabilità e Crescita dovrebbe essere sufficiente, quindi le norme rimangono in vigore.

Diversi Paesi dell'*area Schengen *hanno chiuso i confini, come Spagna, Germania, Austria e altri. Ieri la Francia ha annunciato da oggi a mezzogiorno la chiusura delle frontiere di ingresso nell'UE e dello spazio Schengen. La Commissione Europea ha cercato di limitare questa rapida chiusura che pone a rischio la stessa sopravvivenza Unione e ha proposto misure di controllo per chi proviene dai confini esterni all'area Schengen e la possibilità degli Stati Membri di rifiutare gli ingressi ai cittadini di Paesi terzi. Potrebbero anche reintrodurre controlli temporanei interni all'area per ragioni di sicurezza pubblica e sanitarie ma senza consentire fenomeni di discriminazione. Viene ribadita la libera circolazione di beni e servizi e specialmente di quei prodotti essenziali come farmaci, attrezzatura mediche e alimenti.Intanto il diffondersi dei contagi in Europa e negli Stati Uniti continua ad allarmare la comunità internazionale.

