Forti acquisti sui titoli di Stato italiani stamane: il rendimento del BTP *decennale italiano segna un calo di 11 punti base all'1,08% Le vendite colpiscono invece il *Bund *tedesco che segna un rendimento in crescita di 7 punti base a quota -0,57 per cento. La conseguenza immediata di questa convergenza è uno *spread *in forte calo a 165 punti base. In rialzo di 4 punti base anche il rendimento dell'Oat *francese (-0,26%) mentre lo yield del *Bono *spagnolo cede 4 punti base e torna allo 0,28 per cento.

A incoraggiare questa stabilizzazione del sovereign nel contesto di un forte rimbalzo dei listini azionari europei che segue quello delle borse di Wall Street ieri, contribuiscono le sempre più ricorrenti voci di prossimi interventi delle banche centrali a sostegno dell'economia contro gli impatti della crisi del coronavirus.

Il presidente Usa Donald Trump ha rinnovato le pressioni sulla *Fed *per una politica monetaria più accomodante. Il countdown to FOMC del CME Group, uno strumento che calcola le probabilità di interventi sui tassi della banca centrale statunitense sulla base dei prezzi dei future sui Fed Fund, sconta un 100% di probabilità di taglio dello 0,50% dei tassi Usa all'1,25% al meeting del prossimo 18 marzo.

Ieri il vicepresidente della *Bce *Luis de Guindos ha ribadito che un ampio grado di politica accomodante è ancora necessario e ha aggiunto che le vulnerabilità del sistema finanziario sono cresciute negli ultimi mesi: "I mercati finanziari globali sono stati impattati da intensi timori sulla diffusione del virus. Sganciati dai fondamentali, maggiori valutazioni di alcune asset class potrebbero averle lasciate più vulnerabili a correzioni disordinate dei prezzi". La banca centrale - ha sottolineato de Guindos - a fronte di una crisi che minaccia la tenuta delle catene di fornitura globali e le esportazioni europee rimane vigile e monitorerà da vicino tutti i dati in arrivo. "La nostra forward guidance (le indicazioni prospettiche sui tassi Bce ndr) guida l'orientamento della nostra politica monetaria. In ogni caso, "il consiglio direttivo della Bce è pronto a correggere tutti i propri strumenti, come appropriato, per assicurare che l'inflazione si muova verso il suo target in maniera sostenuta", ha aggiunto il vicepresidente dell'Eurotower aprendo implicitamente la porta a interventi che gli operatori valutano come sempre più probabili e potrebbero declinarsi sui tassi, che dovrebbero però in tal caso portarsi in territorio negativo, o sul quantitative easing che procede al ritmo di 20 miliardi di euro di acquisti al mese (progrmma APP ndr). Il prossimo meeting della Bce per le decisioni periodiche sulla politica monetaria è in calendario per il 12 marzo 2020.