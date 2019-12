SS Lazio in buona forma. La squadra biancoceleste ha battuto il Cagliari in casa dei sardi e consolidato il terzo posto nella classifica della Serie A. Ora la Lazio è a soli tre punti dalla vetta occupata da Inter e Juventus. Le quotazioni hanno toccato un massimo intraday a 1,408 euro per poi flettere in area 1,38/39, sopra la chiusura di lunedì a 1,356 euro. In corrispondenza dei massimi di seduta di martedì transita il lato alto del canale moderatamente crescente che contiene le oscillazioni dei prezzi dai minimi di maggio. La rottura, confermata in chiusura di seduta, di 1,408 euro, fornirebbe un interessante segnale di forza, capace di anticipare rialzi almeno fino in area 1,65 euro. Fino a che i prezzi non si lasceranno alle spalle la resistenza indicata rimarrà invece il rischio di ricopertura del gap rialzista del 9 dicembre con base a 1,30 circa. Supporto successivo a 1,205, limite inferiore del canale citato.

(AM - www.ftaonline.com)