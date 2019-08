Dopo la prima giornata di campionato il titolo della SS Lazio fa segnare in borsa un perentorio +4,6% a 1,268 euro. La società romana trae vantaggio dalla brillante vittoria per (3-0) ottenuta ieri sul campo della Sampdoria. Non bene invece il titolo dell'altra società capitolina, ovvero AS Roma che perde quasi 2 punti percentuali dopo il passo falso di ieri sera. la Roma ha infatti impattato per 3 a 3 in casa contro il Genoa. Lima le perdite nel frattempo Juventus FC che a due ore circa dalla chiusura perde il 3,67% dopo essere arrivata a cedere poco meno di 5 punti percentuali.

