La sterlina segna un ribasso dello 0,29% sul dollaro e dello 0,1% sull'euro nel giorno in cui la gara per la leadership del partito dei Conservatori britannici potrebbe terminare con la nomina di Boris Johnson a leader dello schieramento di maggioranza, quindi del governo, quindi dei negoziati sulla Brexit.

La nomina di Johnson, già leader del partito del Leave durante i referendum sulla permanenza nell'UE, quindi ministro sotto la ex premier Theresa May e ora probabile forerunner del partito di maggioranza UK non promette però una maggiore chiarezza sui dossier più importanti del Regno Unito.

Secondo buona parte della cronaca, potrebbero infatti aumentare le probabilità di una *Brexit senza accordo *(anche se Bruxelles di recente ha aperto a un eventuale rinvio, purché giustificato) ancorata all'irrisolto e forse irrisolvibile problema del confine irlandese.

Incerte sembrano poi le posizioni di Johnson sull'economia britannica, che secondo un numero crescente di analisti potrebbe a breve scivolare in recessione, e sull'urgente *questione iraniana *che ha visto negli ultimi giorni la cattura di navi britanniche nel Golfo di Hormuz e ha scaraventato la Gran Bretagna al centro del braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran (dopo che Londra aveva sequestrato una nave iraniana nello Stretto di Gibilterra).

L'annuncio sulla nuova guida dei Tory britannici sarà comunque dato alle 11:45 am ora locale (ossia alle 12:45 italiane).

