L'Assemblea degli azionisti di STMicroelectronics srl, controllata italiana del gruppo STMicroelectronics NV, ha nominato presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Notarnicola, membro del consiglio di amministrazione di ST srl dal 2018.

Giuseppe Notarnicola è Executive Vice President del gruppo ST con responsabilità globali per Tesoreria, Assicurazioni, Fusioni e Acquisizioni, Business Unit delle Proprietà intellettuali, Patrimonio immobiliare e Relazioni istituzionali per l'Italia.

Il consiglio di amministrazione di STMicroelectronics srl ha nominato amministratore delegato Orio Bellezza, anch'egli già membro del consiglio di amministrazione, e attualmente President e membro dell'Executive Committee di STMicroelectronics con responsabilità globali per Technology, Manufacturing and Quality.

Sostituiscono rispettivamente Carlo Ferro e Carmelo Papa.

Infine il Consiglio di amministrazione ha nominato Lucio Colombo, attualmente responsabile degli stabilimenti di sviluppo e produzione presenti nel sito di Agrate, Direttore generale di ST Italia.

ST a fine 2018 ha più di 10.300 dipendenti in Italia, principalmente in Lombardia, Sicilia e Campania. Di questi, 2700 sono ricercatori.

Nel 2018 ST ha speso in Italia più di 700 milioni di euro per Ricerca e sviluppo e investimenti in conto capitale.

Giuseppe Notarnicola è Executive Vice President con responsabilità per la gestione della tesoreria del Gruppo STMicroelectronics dal gennaio 2006. Le sue responsabilità sono state ampliate negli anni e comprendono l'area assicurativa, le attività di Fusioni e Acquisizioni, la Business Unit delle Proprietà Intellettuali, la gestione del Patrimonio immobiliare e le Relazioni Istituzionali per l'Italia. Iniziata la carriera nel 1987 presso la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), viene chiamato a gestire le operazioni finanziarie a Singapore, la divisione Finanza di BNL London, il ramo di consulenza finanziaria di BNL per i clienti corporate e istituzionali e, infine, i grandi clienti corporate.