Secondo quanto comunicato mercoledì dallo Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Zew, Centro europeo per la ricerca economica con sede a Mannheim, in Germania), l'indice che misura le aspettative degli esperti sull'andamento dell'economia della Svizzera nel successivo semestre ha segnato in febbraio un arretramento a 7,7 punti dagli 8,3 punti di gennaio (12,5 punti in dicembre). Si tratta comunque della terza lettura consecutiva in positivo (quella di dicembre era stata la prima dagli 8,0 punti del giugno 2018).

(RR - www.ftaonline.com)