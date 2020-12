Svizzera in recupero. Il Kof Swiss Economic Institute ha infatti comunicato che il Kof Economic Barometer, previsione dell'andamento dell'economia elvetica nei prossimi sei mesi, ha registrato in dicembre un progresso a 104,3 punti dai 103,7 punti di novembre (lettura rivista al rialzo da 103,5 punti), contro la flessione a 105,0 punti del consensus. (RR - www.ftaonline.com)

