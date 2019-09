Marcela Meirelles, Managing Director Fixed Income di TCW ha così analizzato in un report le sfide crescenti per le banche centrali sul fronte del controllo dei prezzi e dell'inflazione.

"Trent'anni fa la Nuova Zelanda è stata il primo Paese a introdurre formalmente un regime di inflation targeting – la strategia di politica monetaria secondo la quale una Banca Centrale stabilisce un livello 'target' di inflazione e si adopera per portarla e mantenerla attorno a tale livello – seguita poi negli anni seguenti da molti altri Paesi. L'esperimento ha avuto successo in generale, e in particolare in alcuni Mercati Emergenti, che hanno potuto contare su un vincolo a livello fiscale per ridurre il rischio di una monetizzazione del deficit.

*Un nuovo paradigma per l'inflation targeting *

Tornando al presente, all'inizio di agosto la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) si è nuovamente dimostrata in prima linea nell'inflation targeting, questa volta operando un taglio dei tassi di 50 punti base, superiore alle attese, nonostante l'inflazione del Paese sia non di molto inferiore al target e il tasso di disoccupazione sia vicino ai minimi storici.

Le dimensioni e le tempistiche del taglio suggeriscono un cambio di approccio da parte della RBNZ, o perlomeno l'intenzione di combattere la bassa inflazione con la stessa fermezza che un tempo era diretta verso l'alta inflazione.

Più in generale, i banchieri centrali in tutto il mondo, dalla Fed alla BCE, hanno iniziato a parlare dell'importanza di avere un target di inflazione simmetrico, e di permettere all'inflazione di superare l'obiettivo, invece che gestire le politiche monetarie come se il target fosse un tetto massimo.