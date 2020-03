Il Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. (MTA: TGYM), azienda leader a livello internazionale nel settore degli smart equipment, service e digital per il fitness, lo sport e health e attiva nel più ampio settore del wellness, ha esaminato e approvato in data odierna la relazione annuale consolidata ed il progetto di bilancio relativo al 2019 redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. A tale proposito si segnala che il 2019 è il primo anno di implementazione del principio contabile IFRS 16, pertanto i risultati economico-finanziari nella presente sezione vengono commentati escludendo l'effetto di tale principio, al fine di mantenere una base di confronto omogenea con il corrispondente periodo del 2018.

• RICAVI consolidati: Euro 669 milioni, +5,5% rispetto al 2018 A cambi costanti la crescita è pari al +3,8%

• EBITDA ADJ: Euro 141,5 milioni, +5,3% rispetto al 2018

• UTILE NETTO ADJ: Euro 85,4 milioni, +2,2% rispetto al 2018

• FCF: Euro 99,3 milioni con un conversion rate del 88% pre tasse

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: Euro 25,3 milioni a fine anno

Nerio Alessandri, Presidente e Amministratore Delegato, ha commentato: "Anche nel 2019 Technogym è cresciuta in maniera sostenibile e soprattutto profittevole, realizzando una generazione di cassa record. Il nuovo anno si è aperto con l'epidemia Covid-19 in Cina, che poi si è diffusa in tutto il mondo, creando una fase di grande incertezza. In questo scenario siamo fortemente focalizzati a preservare la salute dei nostri collaboratori, a contenere i costi mantenendo comunque i nostri programmi di investimento ed a stare vicini ai nostri clienti. Nel medio-lungo termine, siamo confidenti che, finita l'emergenza, il trend del fitness & wellness riprenderà la propria traiettoria di crescita; le aziende solide e ben strutturate dovranno farsi trovare pronte per poter partecipare alla ripresa da protagoniste. Ora è più che mai necessario sostenere il nostro sistema sanitario e l'incredibile lavoro che i nostri medici ed infermieri stanno facendo; per questo abbiamo deciso di donare 1 Milione di Euro ai reparti di terapia intensiva degli Ospedali della Romagna. Nell'anno appena concluso il fatturato è cresciuto in tutti i segmenti di mercato e canali di vendita. Per quanto riguarda le aree geografiche, cresciamo in tutti i territori più importanti per lo sviluppo futuro: alla conferma della crescita in Nord America (+13%) ed in APAC (+16%) si aggiunge una importante crescita nelle geografie emergenti di MEIA (+10%) e LATAM (+15%). L'innovazione rimane il motore della crescita di Technogym. Oltre all'innovazione sul prodotto e sull'ecosistema digitale, ci siamo focalizzati sulla produzione di contenuti: video di training experience on line per ingaggiare i nostri consumatori. Alla fine del 2019 abbiamo lanciato il primo prodotto, Technogym Bike, che offre all'utente la possibilità di selezionare video di allenamento on-demand direttamente dalla console dello smart equipment in casa, in palestra, in hotel o in ufficio, grazie alla piattaforma Technogym Live. Altri prodotti cardio Technogym Live saranno lanciati nel 2020. Durante il 2019 abbiamo lanciato, per il segmento health, BIOCIRCUIT, il nuovo circuito di prodotti connessi in modalità IOT, in grado di offrire, in 30 minuti, un allenamento completo a circuito, ideale per anziani e pubblico femminile. Sfruttando l'intelligenza artificiale, i prodotti si adattano all'utente in maniera automatica in termini di intensità, progressione dello sforzo, postura ergonomica e programmi di riabilitazione. Guardando al futuro, confermiamo la nostra strategia di crescita sostenibile e profittevole grazie al crescente interesse dei consumatori per il Wellness, all'unicità delle nostre soluzioni per i vari segmenti di mercato - non solo fitness e sport ma soprattutto health - e grazie all'incremento della nostra penetrazione nei mercati extra-europei. Il 2020 sarà anche l'anno delle Olimpiadi e Technogym sarà Fornitore Ufficiale ed Esclusivo di Tokyo 2020, la nostra ottava esperienza olimpica

Evoluzione Prevedibile della gestione

Considerata l'attuale situazione legata agli effetti socioeconomici del Covid-19 (cosiddetto Coronavirus) e l'incertezza relativa alla durata e all'espansione di tale epidemia, è prematuro oggi fare previsioni sull'evoluzione dei prossimi mesi. L'evoluzione di breve termine non comprometterà comunque i fondamentali di lungo termine del business ed il continuo e crescente interesse dei consumatori di tutte le generazioni per il Wellness. In questo scenario il Gruppo Technogym conferma le linee guida di sviluppo di medio termine che si prefiggono l'obiettivo di perseguire una crescita economica costante e sostenibile, a sostegno della creazione di valore per gli azionisti a valere nel tempo. Allo stato attuale si ritiene che la crescita internazionale continuerà a rappresentare la principale direttrice del Gruppo grazie al consolidamento delle quote di mercato in Europa, alla prosecuzione della crescita in Nord America ed a un ulteriore espansione in APAC, seppur ad un ritmo inferiore al passato in considerazione dell'effetto negativo della diffusione del COVID 19 nella regione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, gli organi di controllo e il management della Società continueranno a monitorare costantemente l'evoluzione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19, adottando tutte le decisioni e le misure necessarie a fronteggiare l'emergenza stessa. Continuerà l'impegno nell'innovazione di prodotto con specifico focus sul miglioramento dell'esperienza d'uso delle attrezzature grazie ai servizi digitali supportati dalla piattaforma open MyWellness e grazie al lancio di Technogym Live sul parco installato di smart equipment. Tale passaggio consentirà agli utenti finali di accedere a nuovi contenuti di training ovunque si trovino, realizzando quindi un altro passaggio nella strategia Wellness on the Go da sempre condivisa dalla società. A supporto dell'ampio portafoglio prodotti, Technogym continuerà ad investire nelle competenze delle proprie persone affinché possano garantire ai clienti un servizio di eccellenza in linea con le caratteristiche di aspirazionalità del brand.

