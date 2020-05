Telecom Italia +1,7% positiva e sovraperformante rispetto al settore: l'indice EURO STOXX Telecommunications segna +1,2%. Gli operatori attendono i dati del primo trimestre, il cda è in agenda per lunedì prossimo 18 maggio. Indicazioni interessanti sono giunte negli ultimi giorni: Microsoft (-0,4% nel pre-market al NASDAQ) ha annunciato un piano di investimenti da 1,5 miliardi di dollari nell'ambito dell'espansione dell'offerta di servizi cloud in tutto il mondo. Telecom a inizio marzo ha siglato un accordo con Google Cloud per "la creazione di innovativi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido per arricchire l'offerta di servizi tecnologici di TIM". Telecom punta a un'accelerazione nella crescita dei suoi ricavi da servizi tecnologici, con l'obbiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro di ricavi e 0,4 miliardi di euro di EBITDA entro il 2024. L'iniziativa di Microsoft conferma le buone prospettive del settore cloud.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)