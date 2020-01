Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, ha approvato in data odierna la proposta da sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di modifica degli articoli 1 (denominazione sociale) e 2 (sede legale) dello Statuto Societario. Nello specifico, la proposta prevede che la Società assuma, a far data dal deposito della delibera assembleare nel Registro delle Imprese, la denominazione sociale "AlgoWatt S.p.A.", con sede legale in Milano, corso Magenta 85. Tale proposta si pone in continuità con le recenti operazioni straordinarie avviate e, in particolare, con l'intervenuta fusione per incorporazione di Softeco Sismat Srl (società con oltre 40 anni di storia nel settore ICT) in TerniEnergia (quotata da 15 anni in Borsa Italiana e protagonista nei settori delle energie rinnovabili e dell'industria green) e l'implementazione del Piano di Risanamento e Rilancio del Gruppo. Nell'ambito del turnaround operativo e industriale basato sul modello "One Smart Company", il Consiglio di Amministrazione della Società ha, pertanto, ritenuto determinante riconsiderare l'identità e il posizionamento strategico aziendale per favorire la creazione di valore per tutti gli stakeholders. Con il nome AlgoWatt, crasi del termine algoritmo, procedimento di calcolo informatico, e del watt, unità di misura della potenza elettrica, si identifica un System Integrator, dotato anche di forti competenze di sviluppo software, focalizzato sul GreenTech e quindi operativo nel settore tecnologico e digitale. Il trasferimento della sede legale a Milano avrà, allo stesso tempo, un impatto sia funzionale sia qualificante, segnalando la volontà della Società di rafforzare la prossimità con gli investitori, il coinvolgimento nel mercato nazionale e di accrescere le opportunità di business in Italia, ponendo le basi per la più ampia crescita aziendale a livello internazionale. La Società avrà la sua principale sede operativa a Genova, dove è localizzato il nucleo centrale delle attività digitali, nonché filiali a Roma, Napoli, Catania, Lecce e Narni (TR). Infine, per agevolare l'attività degli operatori del mercato finanziario, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., TerniEnergia rende note le date previste nel corso del 2020 per l'esame dei dati economico–finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e per la relativa divulgazione, nonché gli incontri ed eventi pubblici già programmati: Calendario eventi societari 2020 2 Marzo 2020 – Assemblea degli Azionisti Assemblea Straordinaria degli Azionisti per approvazione della modifica degli articoli 1 e 2 dello Statuto. * 3 Marzo 2020 – Evento Corporate: Management Presentation La presentazione avverrà dalle ore 11.00 AM CET nella Sala Cenacolo del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" – Milano. 21-24 Aprile 2020 – Consiglio di Amministrazione Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione del progetto di bilancio esercizio chiuso il 31/12/2019 e del bilancio consolidato esercizio chiuso il 31/12/2019 * 25 – 29 Maggio 2020 – Assemblea degli Azionisti Assemblea degli Azionisti per approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 ** 3-7 Agosto 2020 – Consiglio di Amministrazione Riunione del Consiglio di Amministrazione: approvazione relazione finanziaria semestrale al 30/06/2020 Si precisa che le date esposte nel presente comunicato hanno carattere puramente indicativo: le eventuali modifiche, che potranno essere apportate alle stesse, saranno in ogni caso divulgate tempestivamente al mercato, secondo le medesime modalità previste per la diffusione di questo comunicato.