Facendo seguito a quanto comunicato in data 7 agosto 2019, Tod's, società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell'omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier, rende noto che, in data 17 settembre 2019, il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 2505, comma 2, del codice civile e dell'art. 24 dello Statuto sociale, la fusione per incorporazione nella Tod's S.p.A. della società interamente controllata Italiantouch S.r.l., società che dalla fine del 2012 gestisce una piattaforma informatica per la commercializzazione online dei prodotti del Gruppo Tod's.

Il verbale della deliberazione di fusione, unitamente alla documentazione inerente alla fusione, è stato depositato in data 17 settembre 2019 nel Registro delle Imprese delle Marche ed è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società come sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

L'atto di fusione sarà stipulato decorso il termine di cui all'art. 2503 del codice civile e sarà pubblicato nei termini e con le modalità di legge.

Si rammenta che la citata fusione è esente dall'applicazione della Procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da Tod's S.p.A. (la "Procedura OPC") ai sensi dell'art. 9.1, lettera e) della medesima, poiché posta in essere dall'emittente con una propria società controllata nella quale non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate dell'emittente.

