TraWell CO., leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica di aver concluso in data odierna con JP Morgan Chase Bank N.A. gli accordi per l'avvio e il lancio del programma "American Depositary Receipt *– Sponsored Level I" (ADRs*). Il programma sarà sostenuto dalla partnership con il Nasdaq ("Nasdaq International Designation") che garantirà la visibilità necessaria alla società per penetrare nel mercato americano.

Nel contesto del programma, funzionale all'emissione e alla negoziazione sul mercato americano di certificati rappresentativi delle azioni TraWell CO., JP Morgan Chase Bank N.A. agirà quale banca depositaria.

TraWell CO. segnala, inoltre, che JP Morgan Chase Bank N.A. ha già depositato presso la Securities Exchange Commission, in conformità alle disposizioni del Securities Act of 1933, il documento di registrazione delle azioni della Società rappresentate da ADRs.

All'esito dei controlli ora demandati all'autorità di vigilanza americana, gli ADR TraWell CO. potranno essere emessi e negoziati sul mercato americano. Al verificarsi di tale circostanza, attesa indicativamente per il prossimo 12 giugno 2019, la Società darà prontamente informativa al mercato mediante apposito comunicato.

"Il Nasdaq International Designation rappresenta per noi un importante traguardo propedeutico ad una espansione per linee esterne del Gruppo sul mercato americano – dichiara Rudolph Gentile, Presidente di TraWell – Stiamo infatti analizzando alcuni dossier in Nord e Sud America con l'obiettivo di creare un campione nel mondo sei servizi per i viaggiatori. Ringrazio in particolar modo JP Morgan per aver sponsorizzato il nostro progetto".