Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver evitato di partecipare ad una tavola rotonda, sul clima, al G7, ha affermato di non voler mettere a repentaglio il benessere del proprio paese inseguendo "sogni" o installando mulini a vento. Gli Stati Uniti basano la propria ricchezza sulla produzione di energia, sono il primo paese al mondo in questa classifica e presto lo saranno ancora di più. Evidente come per Trump la questione climatica, definita in passato un "inganno", non rappresenti una priorità.

