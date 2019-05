Supportare le strategie di sviluppo e garantire margini di crescita a un'infrastruttura strategica nel sistema aeroportuale del Paese: con questo obiettivo UBI Banca *ha guidato un'operazione di finanza strutturata, insieme a *Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese *e *Mediocredito Centrale *, finanziando per *60 milioni di euro il piano di sviluppo di Aeroporti di Puglia (AdP).

La società, che controlla gli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto – Grottaglie, è controllata dalla Regione Puglia con una quota del 99,5 per cento e beneficia di una concessione unica per tutti e quattro gli scali con scadenza 2043.

"Con Il finanziamento per il quale oggi firmiamo il relativo contratto – dichiara Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia – creiamo le condizioni per rafforzare la situazione patrimoniale aziendale orientata al raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo definiti dal nostro Piano strategico.

Parliamo di investimenti in infrastrutture, organizzazione interna e sviluppo del network che consentiranno di rendere gli scali pugliesi generatori di ricchezza per il territorio più ancora di quanto già non lo siano.

Ma, a nostro avviso, vi è un aspetto ancor più importante da sottolineare: la decisione di Aeroporti di Puglia di acquisire una propria autonomia finanziaria ha comportato la necessità di confrontarsi sul mercato e di verificare il proprio livello di credibilità, affidabilità e valore reputazionale.

La risposta del mercato, come dimostra la firma odierna, è altamente positiva e ciò non può che rappresentare motivo di viva soddisfazione per lo sviluppo della società, per il territorio e, in definitiva, per i cittadini pugliesi".