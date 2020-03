Di seguito alcune delle principali considerazioni svolte dgli analisti di UBS Asset Management sull'attuale scenario dei mercati.

Macro view

*Nei prossimi giorni ci aspettiamo ulteriori tagli dei tassi d'interesse e un'espansione dei bilanci delle banche centrali nelle principali economie, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Eurozona e Giappone in risposta alla diffusione dell’epidemia da coronavirus e ai rischi di contagio dovuti al calo del prezzo del petrolio. Ma l'efficacia della politica monetaria è ridotta, almeno sul breve termine, dall'impatto del coronavirus sulla crescita economica . A nostro avviso, quindi, si tratta di un cambiamento radicale nella spesa fiscale delle principali economie, che rappresenta la chiave per rafforzare le aspettative di crescita e migliorare la fiducia degli investitori. E se i policy maker sono in grado di scongiurare il contagio e la recessione, c'è spazio per un netto rimbalzo della crescita economica e delle attività a rischio, visti i vantaggi di una politica monetaria allentata e di un prezzo basso del petrolio

*Azionario

*Stiamo utilizzando la dislocazione sul breve termine per incrementare le partecipazioni dove le azioni sono scese al di sotto delle nostre stime di lungo termine, considerando il rischio di ulteriori perturbazioni. La nostra esperienza ci dimostra che tempi come questo potrebbero portare a eccellenti e potenziali opportunità traendo vantaggio dalle reazioni eccessive dei mercati.

*Commodity

*Dal nostro punto di vista, gli sviluppi non precludono del tutto tagli alla produzione di petrolio nei prossimi tre mesi. E dopo la recente azione sui prezzi, vi è ora lo spazio per quei tagli di sorprendere positivamente i mercati. Ma un accordo del genere è tutt’altro che scontato.

L’aspetto preoccupante è la crescita della produzione “tit for tat” dell’Arabia Saudita e l’apparente fine dell’OPEC+ come uno dei principali driver della stabilità dei prezzi del petrolio.

In particolare per i produttori di petrolio fortemente indebitati negli Stati Uniti, la caduta dei prezzi del petrolio non è una questione di utili più bassi sul breve termine , ma una questione di solvibilità. In parte, questo è ciò che la Russia vuole: sfruttare l'attuale situazione globale e rimuovere definitivamente parte dell'offerta proveniente dagli Stati Uniti.

(GD - www.ftaonline.com)