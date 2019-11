Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 32 minuti fa

Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy, ha così commentato nella propria view settimanale l'attuale scenario dei mercati globali.

"Per i mercati, gli ultimi due anni sono stati caratterizzati dal rischio politico nel mondo occidentale; in questo quadro il protezionismo rappresenta certamente il rischio più rilevante per l'economia globale.

Occorre chiarire due aspetti: da una parte il commercio globale era già in stallo prima che Trump inasprisse le relazioni con la Cina (gli scambi internazionali arrancano dal 2011), dall'altra la stessa Cina ha più volte dichiarato che la prossima fase di crescita sarà rivolta alla domanda interna, con l'effetto probabile di ridurre gli squilibri commerciali.

In effetti, la Cina rappresenta sempre di più un mercato di sbocco per le società occidentali. La ragione dello stallo del commercio internazionale è soprattutto da ricercarsi nell'evoluzione tecnologica.

A partire dagli anni '90, la globalizzazione ha portato a catene produttive molto lunghe ed estremamente efficienti. Tuttavia, la robotica riduce i costi di produzione anche nelle economie avanzate rendendole nuovamente competitive.

In aggiunta, il commercio di alcuni beni e servizi talvolta viene stravolto dalla digitalizzazione: pensiamo ad esempio al caso della musica, che ormai viene prevalentemente scaricata da Internet.

Questo ci fa ritenere che, probabilmente, il commercio globale, almeno come viene inteso oggi, perderà peso nel futuro.

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha pubblicato il suo rapporto semestrale sulle prospettive economiche. La parte a nostro avviso più interessante riguarda l'analisi sull'impatto del protezionismo e sugli effetti della delocalizzazione della capacità produttiva delle multinazionali che cercano di contenere le ricadute del crescente protezionismo degli Stati Uniti.