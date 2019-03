Unicredit, seduta positiva ma chiusura lontano dai massimi di giornata. I bancari sono andati in forte rialzo mercoledi' grazie alle indiscrezioni di Reuters secondo cui la BCE sta studiando delle opzioni per ridurre almeno in parte gli oneri sostenuti dalle banche sulla liquidità in eccesso dovuta alla politica super-espansiva dell'Eurotower, ovvero l'interesse negativo (-0,40%) che le banche pagano per i depositi detenuti presso la BCE e pari a circa 7 miliardi di euro annui. UniCredit ne ha approfittato per salire fino a 11,792 euro dalla chiusura di martedi' a 11,238 euro, rialzo che poi e' in parte rientrato con le quotazioni stabilizzatesi in area 11,42/43 euro. A togliere forza al rialzo sono state le previsioni di Confindustria per il 2019: variazione del Pil attesa per il 2019 dello 0%, il che corrisponderebbe ad un deficit al 2,6% del Pil, valore probabile anche per il 2020. Le oscillazioni di mercoledi', per quanto estese, non hanno cambiato il quadro grafico del titolo che e' caratterizzato da alcune settimane dall'assenza di una tendenza direzionata. I prezzi infatti dopo aver toccato un massimo a 12,15 euro si sono mossi seguendo un percorso laterale all'interno di una fascia compresa tra i 12,33 e gli 11,10 euro circa. Il baricentro di questo intervallo si colloca a 11,70 euro, area toccata dai massimi di mercoledi' ma non superata in chiusura di giornata. Solo una chiusura oltre area 11,70 sarebbe un primo segnale in favore del test della parte alta della fascia laterale, a 12,33 circa. In caso di superamento anche di quei livelli sarebbe lecito attendersi la ripresa dell'utrend visto dai minimi di dicembre di area 9,55. In quel caso l'ampiezza della fase laterale diverrebbe un metro con il quale misurare la posizione del target successivo alla rottura del suo lato alto, posto a 13,40/45 euro. Discese sotto 11,10 euro invece confermerebbero i recenti segnali di debolezza, come la violazione della base del canale crescente tracciato dai minimi di inizio gennaio avvenuta il 22 marzo e la violazione della media esponenziale a 20 giorni, passante a 11,56 circa, e farebbero temere ribassi verso i 9,80/90 euro almeno.