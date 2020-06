Unidata, operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio, quotata su AIM Italia, comunica di essersi aggiudicata il bando di ricerca e innovazione del programma Europeo Horizon 2020 per progetti nell'ambito delle tecnologie IoT (Internet of Things) e Big Data.

Il progetto, denominato ELEGANT *(sEcure and seamLess EdGe-to-cloud ANalyTics), coinvolge *11 partner di 8 Stati europei *con prestigiosi centri di ricerca (tra cui il CNIT italiano) e partner industriali (come la KTM Innovation austriaca), avrà una durata di circa 36 mesi a partire dal Settembre 2020. Il progetto del valore complessivo di *4,9 milioni di euro, prevede una quota a fondo perduto per Unidata pari a 350 mila Euro.

Il contributo di Unidata nell'ambito delle attività di Ricerca e Sviluppo riguarderà sia la verifica dell'aumento della sicurezza nei sistemi IoT e l'utilizzo ottimale delle radio frequenze, sia la validazione dei risultati del progetto attraverso la propria rete IoT LoraWan ed attraverso la propria piattaforma Uniorchestra.

E' previsto uno Use Case dedicato alla Smart Metering dei consumi idrici, dai quali deriveranno sistemi IoT più sicuri, a minor consumo di energia finalizzati a ridurre l'impatto ambientale dell'inquinamento elettromagnetico impiegando in maniera ottimale lo spettro radio.

I risultati finali del progetto renderanno la rete IoT di Unidata più "intelligente, efficiente e sicura" per le soluzioni ed applicazioni future rafforzando anche il posizionamento della società nel settore dell'IoT nel quale Unidata si sta già posizionando tra i maggiori esperti a livello europeo.

ELEGANT mira a risolvere il problema, sempre crescente, della complessità dei software nell'integrazione dell'IoT con i Big Data, sviluppando metodi e strumenti innovativi per incrementare le prestazioni, migliorare l'affidabilità e la sicurezza e potenziare l'efficienza energetica. L'Intelligenza Artificiale sarà uno degli strumenti utilizzati, soprattutto per sviluppare le modalità di interazione ed aggiornamento software dei devices IoT.

Attualmente nei sistemi IoT/Big Data/Intelligenza Artificiale, esiste una netta separazione tra i dispositivi fisici (devices) ed il Cloud relativo ai Big Data ed all'Intelligenza Artificiale, in cui la parte dinamica ed "intelligente" è confinata nel Cloud, mentre i dispositivi finali (devices) hanno il mero compito di generare i dati che verranno utilizzati.

L'obiettivo di ELEGANT sarà quello di creare un ciclo continuo tra dispositivi e Big Data/Intelligenza Artificiale, che permetta al sistema centrale di distribuire dinamicamente intelligenza e capacità di data analytics anche ai dispositivi fisici eterogeni (quali concentratori di rete IoT e dispositivi). Gli ambiti applicativi sono molteplici, da quello automobilistico a quello della salute, dallo smart metering alla video sorveglianza.

"Siamo particolarmente soddisfatti del coinvolgimento di UNIDATA nel progetto ELEGANT - dichiara Renato Brunetti, Presidente di Unidata – poiché frutto di anni di lavoro e di investimenti in tecnologie all'avanguardia. Ma non solo, è anche il riconoscimento della qualità e competenza del nostro gruppo di Ricerca e Sviluppo che è riuscito a farsi apprezzare in un ambito competitivo e complesso come quello europeo. I risultati che ne deriveranno saranno utili per mettere in campo soluzioni e prodotti sempre più efficaci nel settore IoT, che è già oggi una realtà dinamica ed interessante ma sarà sempre più importante in futuro" .

