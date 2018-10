Unieuro (+4,1% a 11,14 euro) accelera al rialzo: Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione buy e il target a 15,50 euro dopo l'annuncio (venerdì corso) "nuove azioni di rafforzamento selettivo della propria rete di negozi in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia". Unieuro ha investito 2,5 milioni di euro per acquisire 5 negozi Euronics e siglato "contratti per due ulteriori nuove aperture in location appartenute a insegne concorrenti". Il fatturato incrementale potenziale dei sette negozi acquisiti è pari, a regime, a circa 50 milioni di euro.

