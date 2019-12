Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha annunciato oggi le eccellenti performance commerciali dell'"Addams Black Friday", l'importante campagna promozionale avviata lo scorso 11 novembre (il Singles' Day) e conclusasi ieri, 2 dicembre (il Cyber Monday).

Complice un Black Friday particolarmente avanzato nel tempo (29 novembre), la campagna è stata la più lunga nella storia di Unieuro, superando di una settimana il "Black Roc Friday" del 2018 da cui ha comunque mutuato l'approccio commerciale, con panieri di prodotti fortemente scontati, evolutisi e ampliatisi via via in vista degli ultimi quattro giorni, i più importanti in assoluto.

Per tutta la durata dell'Addams Black Friday, Unieuro ha così registrato ricavi in forte crescita su tutti i canali di vendita e in tutte le categorie, beneficiando anche dell'ampliamento della rete negozi intervenuto rispetto al mese di novembre 2018, con l'acquisizione in Sicilia e l'entrata a regime della partnership con Finiper.

I negozi diretti, per un totale di 248 punti vendita appartenenti ai canali Retail e Travel, hanno segnato durante la campagna ricavi in crescita del 15% rispetto al corrispondente periodo 2018. Il traffico cumulato nei negozi ha raggiunto i 6,7 milioni di visitatori (+10%), e ha beneficiato dell'imponente campagna di comunicazione omnicanale che ha avuto per protagonista l'iconica famiglia Addams.

Il canale Indiretto – che comprende i negozi affiliati e gli shop-in-shop negli ipermercati – ha registrato a sua volta dati di sell-out in forte crescita, pari a +18% sul periodo 11 novembre – 2 dicembre 2018.

Nell'ambito del canale Online, la piattaforma Unieuro.it ha acquisito nell'intero periodo il 77% di ordini in più, con punte del +191% e del 53% rispettivamente nelle giornate del Cyber Monday e del Black Friday. Il record storico, sia a valore sia in termini di numero ordini (uno ogni 3 secondi) è rimasto comunque appannaggio del Singles' Day, ricorrenza commerciale introdotta in Italia proprio da Unieuro a partire dal 2017 e che segna di fatto l'avvio della stagione del Black Friday.