La Borsa di New York ha chiuso una seduta caratterizzata da una elevata volatilità in rialzo. Il Dow Jones, partito piatto, è arrivato a perdere oltre un punto percentuale dopo la pubblicazione dell'indice ISM non manifatturiero (che ha ulteriormente rafforzato i timori sullo stato di salute dell'economia Usa) per poi tornare sopra la parità in scia alle aspettative di un intervento della Fed. L'indice delle blue chip ha chiuso in progresso dello 0,47%. Bene anche S&P 500 (+0,80%) e Nasdaq Composite (+1,12%).

Tra i titoli in evidenza GoPro -19,01%. La società specializzata nella produzione di videocamere per utilizzo "estremo" ha annunciato un ritardo nelle consegne della nuova Hero8 Black, il cui lancio sul mercato sarà quindi nel quarto trimestre invece che nel terzo. Per questo GoPro ha rivisto al ribasso da 1,25-1,28 a 1,22-1,25 miliardi di dollari le stime di ricavi nell'intero anno fiscale. Peggiorata anche la guidance relativa all'eps rettificato, atteso a 33-39 centesimi di dollaro, contro precedenti 37-49 centesimi.

PepsiCo +2,98%. Il gruppo delle bevande ha chiuso il terzo trimestre con profitti netti in calo a 2,1 miliardi di dollari da 2,5 miliardi dello stesso periodo di un anno prima. L'utile per azione "core" si è attestato a 1,56 dollari contro gli 1,50 dollari del consensus. I ricavi sono cresciuti del 4,3% a 17,19 miliardi contro i 16,93 miliardi del consensus.



Tesla -4,15%. Il produttore di auto elettriche ha consegnato nel corso del terzo trimestre 97 mila veicoli, una cifra inferiore rispetto alle 98 mila unità attese dagli analisti.

Constellation Brands -6,06%. Il gruppo delle bevande ha chiuso il secondo trimestre con una perdita di 525,2 milioni di dollari contro l'utile di 1,15 miliardi di un anno prima.