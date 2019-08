L'Investor's Business Daily (IBD) e TechnoMetrica Institute of Policy and (TIPP) hanno pubblicato l'indice IBD/TIPP sull'ottimismo economico, che misura il livello di fiducia del consumatore e il suo ottimismo in relazione all'economia.

L'Investor's Business Daily (IBD) e TechnoMetrica Institute of Policy and (TIPP) hanno pubblicato l'indice IBD/TIPP sull'ottimismo economico, che misura il livello di fiducia del consumatore e il suo ottimismo in relazione all'economia. L'indice si è attestato a luglio a 55,1 punti dai 56,6 punti del mese precedente. Le attese erano per un indice pari a 54,6 punti.

(CC - www.ftaonline.com)