Nel pomeriggio persistono ancora vendite sui maggiori titoli del debito pubblico europeo. Il rendimento del *BTP *decennale italiano segna un rialzo di ben 9 punti base all'1,47% mentre lo yield del *Bund *tedesco aumenta di 5 punti base e torna a quota -0,65%. In crescita anche i rendimenti del debito francese e spagnolo.

Da segnalare invece in queste ore il forte recupero dei maggiori *indici azionari *in scia ad alcuni segnali positivi sul fronte della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina.

Nel Vecchio Continente pesa la conferma di una debole congiuntura economica in *Germania *con la Bundesbank che nell'odierno rapporto mensile ha avvertito che il Pil tedesco potrebbe flettere anche nel terzo trimestre del 2019 dopo il calo del secondo trimestre portando in recessione tecnica la prima economia d'Europa. Sulle performance di Berlino pesano il calo degli ordini influenzato dalle incertezze sul commercio globale, dal rischio no-deal Brexit e dalle numerose incognite geopolitiche.

Come visto, anche l'*Italia *rimane sotto osservazione a causa della grave crisi politica in corso che potrebbe portare a breve alla caduta del governo. In attesa delle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte domani in Parlamento (e delle sue eventuali dimissioni), gli scenari annoverano in alternativa la creazione di una grande coalizione M5S, Pd, LeU; la formazione di un "governo istituzionale" (per scongiurare l'aumento dell'Iva tra l'altro); un rimpasto dopo una riconciliazione (sempre più improbabile di Lega e M5S) oppure il ritorno alle urne sotto la spada di Damocle della nuova manovra finanziaria e del rischio di esercizio provvisorio con aumento automatico dell'Iva.

