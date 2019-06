Vendite sui titoli di Stato in avvio di ottava con il rendimento del BTP decennale in rialzo di 4 punti base al 2,38% e quello del Bund tedesco in crescita di 2 punti base a quota -0,24 per cento.

Vendite sui titoli di Stato in avvio di ottava con il rendimento del BTP *decennale in rialzo di 4 punti base al 2,38% e quello del *Bund *tedesco in crescita di 2 punti base a quota -0,24 per cento. Lo *spread BTP/Bund *si allarga dunque leggermente a quota 262 punti base. Le tensioni politiche italiane aumentano con il ministro dell'Economia *Giovanni Tria che ha bocciato le ipotesi di impiego dei mini-Bot, uno strumento da definire per il pagamento dei crediti arretrati vantati dalle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni. Tria ha sostanzialmente condiviso l'opinione sul tema del presidente della Bce Mario Draghi (se sono una moneta parallela, sono illegali; se sono titoli di debito incrementano debito e deficit con le conseguenze del caso). Si tratterebbe di esposizioni dello Stato che pesano sull'economia reale). La posizione di Tria si è apertamente contrapposta a quella dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che hanno sponsorizzato valutazioni su questi nuovi strumenti e chiesto, altrimenti, un'alternativa al ministro dell'Economia.

La situazione si è successivamente evoluta con il premier Giuseppe Conte che, al Corriere della Sera, ha sostanzialmente affermato di essere pronto alle dimissioni se il governo non dimostrasse la volontà di raggiungere un accordo sul debito con l'Europa ribadendo, che, pur nella opportunità e possibilità di un cambiamento delle regole UE, finché esse vigeranno dovranno essere rispettate, pena rischi per i risparmi italiani e limiti alla nostra sovranità.

Da segnalare che stamane l'azionario mondiale sembra incoraggiato da dati positivi sul commercio cinese che allontanano le ipotesi di un rallentamento troppo brusco dell'economia di Beijing. Questo potrebbe favorire un clima lievemente risk on più favorevole all'azionario che al sovereign.