Borse in cerca di rimbalzo, le speranze sono legate ad interventi di politica monetaria accomodante in giro per il mondo. Il saldo delle performance dei singoli titoli del Ftse Mib da inizio anno e' preoccupante, serve una reazione in tempi brevi per ridare fiducia al mercato. L'analisi dei 4 maggiori titoli di Piazza Affari, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Enel e Eni non e' pero' priva di contraddizioni.

