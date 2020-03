Volatilità alle stelle per Prysmian, +1,4% a 16,0150 euro, che parte in rosso, poi accelera fino a +10% circa e quindi quasi azzera i guadagni.

Volatilità alle stelle per Prysmian, +1,4% a 16,0150 euro, che parte in rosso, poi accelera fino a +10% circa e quindi quasi azzera i guadagni. Due giorni fa il gruppo leader nella produzione di cavi per l'energia ha comunicato che tutti gli uffici e stabilimenti nel mondo sono operativi, compresi quelli siti in Lombardia. Tutte le iniziative volte a prevenire e minimizzare gli effetti della diffusione del coronavirus (smart working, misure igieniche e di sanificazione degli ambienti di lavoro) si sono dimostrate efficaci finora, si legge nel comunicato del 16 marzo. Ieri Prysmian ha toccato a 13,0950 euro il minimo da ottobre 2014.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)