La Borsa di New York ha chiuso la seduta in rialzo sostenuta dall'ottimismo per l'approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti economici da parte del Congresso e dall'avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,13%, l'S&P 500 l'1,29% ed il Nasdaq Composite l'1,25%.

Tra i titoli in evidenza Apple +5,01%. Secondo quanto riportato dal quotidiano giapponese Nikkei, il colosso di Cupertino prevede di produrre 96 milioni di iPhone nel primo semestre 2021, per un balzo di quasi il 30% annuo. Secondo Reuters su tali cifre la produzione di iPhone potrebbe toccare i 230 milioni nell'intero 2021.

Baidu +13,83%. Secondo Reuters, il motore di ricerca cinese avrebbe avuto colloqui con alcune case automobilistiche per un possibile ingresso nel mercato dei veicoli elettrici.

AMC Entertainment Holdings -10,19%. Il primo operatore al mondo di sale cinematografiche ha smentito le indiscrezioni del New York Post secondo cui Cinemark Holdings avrebbe espresso la propria disponibilità ad utilizzare alcuni dei cinema di Amc, nel caso la società non riuscisse ad adempiere ai propri obblighi.

Sul fronte macroeconomico la Federal reserve di New York ha comunicato che l'indice Empire State Manufactoring (che misura l'andamento dell'attività manifatturiera di New York) si attesta nel mese di dicembre a + 4,9 punti da +6,3 punti di novembre, risultando nettamente inferiore alle attese degli analisti fissate su un indice pari a 6,9 punti.

I prezzi alle importazioni nel mese di novembre sono cresciuti dello 0,1% su base mensile dopo il decremento dello 0,1% della rilevazione precedente. Le attese degli analisti erano per un incremento dei prezzi dello 0,3% su base mensile. Nonostante i recenti aumenti, i prezzi delle importazioni sono diminuiti dell'1,0% da novembre 2019 a novembre 2020. I prezzi delle esportazioni sono aumentati dello 0,6%, dopo l'incremento dello 0,2% rilevato a ottobre. Rispetto a un anno fa i prezzi delle esportazioni sono diminuiti dell'1,1%.

La Federal Reserve ha reso noto che nel mese di novembre la Produzione Industriale ha evidenziato un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente. Il dato è risultato superiore alle aspettative (+0,3%) ma in calo dal +0,9% della rilevazione precedente. Il tasso di utilizzo della capacita' produttiva si e' attestato al 73,3% dal 73% precedente, risultando superiore alle attese (72,9%).

