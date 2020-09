Mercoledì da record per Wall Street, con il Dow Jones sopra quota 29.000 punti (1,59% il progresso a fine seduta) e il Nasdaq che per la prima volta supera i 12.000 punti (0,98% il rialzo). Da notare che tra i titoli che fanno parte dell'S&P 500 (in crescita dell'1,54% a fine giornata) ben 74 hanno registrato i massimi storici in intraday. Grande la prevalenza di tecnologici (Nvidia, Microsoft, Qualcomm, Amd, Texas Instruments, Alphabet, solo per citarne alcuni), anche se quasi tutti non si sono confermati in chiusura e c'è chi come Apple ha virato in netto ribasso: Cupertino ha perso il 2,07% (nei dodici mesi il titolo resta in progresso di quasi il 160%).

Bisogna attendersi un crollo dei mercati Usa?

Performance altalenanti e valutazioni che spesso appaiono esagerate (Tesla mercoledì è crollata del 5,83% ma capitalizza ancora quasi 480 miliardi di dollari, mentre Apple da sola vale come tutto il Ftse 100) sono da leggere come segnali di un imminente crollo dei mercati Usa? La costante crescita dei contagi da Covid-19, i disagi sociali che sfociano in scontri di piazza, lo spettro di elezioni presidenziali mai così incerte non dovrebbero essere fattori rialzisti eppure Wall Street sembra non volere smettere di correre. Il Relative Strength Index (Rsi, indicatore dell'inerzia dei mercati) era a 79 punti a fine seduta mercoledì. Livelli così elevati erano stati raggiunti in febbraio proprio prima di uno scivolone per Wall Street. Storicamente, poi, settembre è il mese in cui più spesso avvengono le correzioni: negli ultimi 90 anni la media del mese di settembre è infatti dell'1% in negativo.

Settori e crisi. I vaccini sono una scommessa vincente?

__Tra i market mover in questi tempi di coronavirus è sempre presente il pharma e in particolare le società attive nei vaccini. Si tratta di una scommessa vincente? Nella ricerca di un trattamento contro il Covid-19 si mischiano scienza, politica, economia e finanza, che raramente seguono gli stessi percorsi. Il Cdc, riporta il New York Times, ha comunicato ai suoi funzionari di prepararsi alla distribuzione dei vaccini per fine ottobre e la data non è casuale: il 3 novembre i cittadini americani saranno chiamati a scegliere chi tra Donald Trump e Joe Biden guiderà il Paese per i prossimi quattro anni. E sul mercato? Non tutti gli osservatori sono bullish e sicuramente non su tutti i titoli. La Muddy Waters del noto short-seller Carson Block, per esempio, è andata pesante contro Inovio Pharmaceuticals, la cui valutazione a Wall Street è rimbalzata di oltre il 400% nella speranza che si ritagli una fetta della ricca torta del vaccino anti-Covid-19. Per Muddy Waters è evidente che la biotech della Pennsylvania non ha la capacità manifatturiera. Non solo, secondo un altro short-seller come Citron Research, Inovio è paragonabile a Theranos, travolta dagli scandali a inizio anno, ed è "uno dei programmi di promozione di titoli più longevi e sfacciati mai visti". Il risultato? Mercoledì Inovio ha perso il 6,84% al Nasdaq, dopo avere toccato un crollo superiore all'8% in intraday.

(RR - www.ftaonline.com)