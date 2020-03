Come investire i propri soldi in un mercato orso, non appena sarà possibile! Scoprilo nel Webinar Gratuito che si terrà venerdì 27 marzo alle 18.00.

Whirlpool Corporation ha annunciato martedì dopo la chiusura di Wall Street il ritiro della guidance d'esercizio e il taglio della capacità produttiva in Usa a causa di "ulteriori interruzioni" alla supply chain provocate dalle chiusure imposte dai governi in tutto il mondo. Whirlpool ha bloccato temporaneamente anche le operazioni nei suoi stabilimenti in Italia e ridotto la capacità in Brasile. In Asia saranno fermate le attività in India, mentre la produzione in Cina "è tornata quasi a piena capacità", ha dichiarato il colosso del Michigan. Whirlpool aveva chiuso con un balzo del 29,57% martedì al Nyse, a fronte della migliore performance addirittura dal 1933 per il Dow Jones Industrial Average (in rally dell'11,36%).

