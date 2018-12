Secondo John Williams, da giugno president della Federal Reserve Bank (Fed) di New York (in precedenza era a capo di quella di San Francisco), in un mondo caratterizzato da un più basso tasso d'interesse neutro (la soglia che separa una politica monetaria di allentamento da una di stretta), gli istituti centrali dovranno impegnarsi per evitare che l'inflazione sia troppo bassa invece che troppo alta.

Secondo John Williams, da giugno president della Federal Reserve Bank (Fed) di New York (in precedenza era a capo di quella di San Francisco), in un mondo caratterizzato da un più basso tasso d'interesse neutro (la soglia che separa una politica monetaria di allentamento da una di stretta), gli istituti centrali dovranno impegnarsi per evitare che l'inflazione sia troppo bassa invece che troppo alta. Per questo Williams, parlando venerdì a un incontro del Group of Thirty presso la Fed di New York, ha indicato come la sua preferenza sia verso cambiamenti al target sull'inflazione, sollecitando una nuova politica per l'istituto centrale di Washington che incoraggi l'aumento dei prezzi e fornisca maggiore flessibilità nel corso delle crisi economiche. La stessa Fed in novembre aveva anticipato un'approfondita revisione delle sue strategie. E per Williams mantenere l'attuale strategia di targeting dell'inflazione e fare affidamento su una combinazione di azioni politiche convenzionali e non quando ci si trova ad affrontare crisi "comporta il rischio che le aspettative d'inflazione si ancorino su un livello troppo basso".

(RR - www.ftaonline.com)